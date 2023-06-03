Знову медаль для України: Марина Бех-Романчук – вдруге поспіль стала призеркою Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує збирати медалі на міжнародних змаганнях. Цього разу спортсменка прославила Україну на італійському етапі Діамантової ліги.

Першу медаль літнього сезону в Діамантовій лізі українка здобула в Рабаті. Тоді у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою, пише 24 Канал.

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Найкращий результат літнього сезону для Марини Бех-Романчук

На змаганнях у Флоренції Марина лише вдруге в році змагалася у стрибках в довжину, у лютому – українка стала сьомою.

Цього разу серед суперниць було безліч титулованих спортсменок: дворазова чемпіонка Європи, Івана Вулета, олімпійська чемпіонка Малайка Мігамбо, також призерка чемпіонату світу Есе Бруме та медалістка Євро-2023 Ларісса Япічіно.

Одразу ж після першої спроби українка посіла проміжне друге місце з результатом 6.59 метра – поступившись лише 20-річній італійці Япічіно.

"Срібне" місце Бех-Романчук утримувала до четвертої спроби, під час якої Марину випередила американка Тара Девіс-Вудголл, перестрибнувши результат українки на 15 сантиметрів.

Саме між цими трьома атлетками й розгорнулася боротьба за розподіл місць на подіумі при останній спробі, але жодна зі спортсменок так і не поліпшила свій результат.

Призерки у стрибку в довжину (у метрах)

"Золото" – Ларісса Япічіно (Італія) – 6.79

"Срібло" – Тара Девіс-Вудгол (США) – 6.74

"Бронза" – Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.59.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 9 червня у Парижі.