Бех-Романчук з найкращим результатом сезону завоювала "бронзу" Діамантової ліги в Осло

Українські легкоатлетки виступили на етапі Діамантової ліги у норвезькому Осло, який відбувся 15 червня. Марина Бех-Романчук додала у свою скарбничку чергову нагороду.

Українка вже традиційно змагалась у потрібному стрибку. Схоже, що Марина вже сконцентрувалась на цій дисципліні, а не на своєму стрибку у довжину, пише 24 Канал.

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Знову серед призерок

Протистояли Бех-Романчук усі найсильніші стрибунки світу. Але українській легкоатлетці вдалось вибороти своє місце на п'єдесталі. Марина стрибнула на 14,75 та завоювала "бронзу".

Уродженка Хмельницького показала свій найкращий результат у цьому сезоні. До переможниці норвезького етапу Діамантової ліги із Венесуели Юлімар Рохас відставання у 16 сантиметрів. А ось до "срібла" українці не вистачило 12 сантиметрів.

Трійка призерок у потрійному стрибку (у метрах)

1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 14,91

2. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14,87

3. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,75

Марина втретє поспіль підіймається на п'єдестал. На етапі Діамантової ліги у Рабаті Бех-Романчук стала другою, а вже на італійських змаганнях стала третьою. Чудовий сезон видає наша легкоатлетка.