Український тенісист Марченко не потиснув руку росіянину та вибив його з турніру

Доля жеребу звела Іллю Марченка з представником Росії у кваліфікації челенджера в Оейраші (Португалія). Українець крокує далі.

Алексєй Ватутін – Ілля Марченко – 0:2 (4:6, 6:7)

1 годину 47 хвилин тривав перший матч кваліфікації за участь українського тенісиста. Два сети знадобилось Марченку, щоб пройти у наступне коло, пише 24 канал.

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Матч розпочався із трьох виграних геймів від Іллі. Однак за рахунку 1:4 все пішло не за планом українця. Ватутін зумів зрівняти до 4:4 та ледь не вперше у стартовому сеті повести у рахунку. Але вчасно прокинувся Марченко. Український тенісист захистив свою подачу 4:5, а вже у десятому геймі закінчив першу партію з двома брейками – 4:6.

У другому сеті було не так все легко для українця. Тенісисти перевели гру у тай-брейки, де Марченку просто не було рівних 2:7, а за сетом 6:7 на користь Іллі.

Ілля Марченко пробився у наступне коло кваліфікації турніру у Португалії.

Одразу після переможного гейму Марченко пішов подякувати судді на вишці. Українець не підійшов до сітки, щоб потиснути руку Ватутіну.

Це вже далеко не перший такий солідний вчинок Марченка, який не дякує та не подає руку тенісистам із ворожої країни.

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За матч Марченко зробив 6 подач на виліт проти 2-х у росіянина. Обидва тенісисти зробили однакову кількість подвійних помилок – по 4.

У наступному раунді кваліфікації Марченко зіграє проти естонця Марка Лаяла (9 січня).