Шахтар готовий витратити 50 мільйонів євро на футболіста збірної Італії

Донецький Шахтар може підписати півзахисника Сассуоло та збірної Італії Мануеля Локателлі. Футболіст може перейти в стан "гірників" разом з головним тренером Сассуоло Роберто Де Дзербі.
За інформацією джерела, донецький клуб запропонував за трансфер Локателлі 35 мільйонів євро.
До слова Шахтар вже чекає: чому Де Дзербі вирішив покинути Сассуоло
Самому гравцю "гірники" пропонують 5-річний контракт із зарплатою 3 мільйони євро в рік.
Також за Локателлі стежить Ювентус, який в березні пропонував за італійця 20 мільйонів євро і зарплату 2,5 мільйона євро в рік.
Що відомо про Локателлі
- Локателлі є вихованцем футбольних академій Аталанти і Мілана, за який він дебютував у 2016 році.
- У 2018 році Мануель на правах оренди перейшов у Сассуоло, з яким згодом підписав повноцінний контракт. На рахунку Локателлі дев’ять матчів та один гол за збірну Італії.
- У 33 матчах нинішнього сезону півзахисник записав на свій рахунок чотири голи і віддав три гольові.