Шахтар готовий витратити 50 мільйонів євро на футболіста збірної Італії

Донецький Шахтар може підписати півзахисника Сассуоло та збірної Італії Мануеля Локателлі. Футболіст може перейти в стан "гірників" разом з головним тренером Сассуоло Роберто Де Дзербі.

За інформацією джерела, донецький клуб запропонував за трансфер Локателлі 35 мільйонів євро.

До слова Шахтар вже чекає: чому Де Дзербі вирішив покинути Сассуоло

Самому гравцю "гірники" пропонують 5-річний контракт із зарплатою 3 мільйони євро в рік.

Також за Локателлі стежить Ювентус, який в березні пропонував за італійця 20 мільйонів євро і зарплату 2,5 мільйона євро в рік.

Що відомо про Локателлі