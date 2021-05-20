Шахтар готовий витратити 50 мільйонів євро на футболіста збірної Італії

20 травня 2021 , 16:06
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Джерело:

Calciomercato

Донецький Шахтар може підписати півзахисника Сассуоло та збірної Італії Мануеля Локателлі. Футболіст може перейти в стан "гірників" разом з головним тренером Сассуоло Роберто Де Дзербі.

За інформацією джерела, донецький клуб запропонував за трансфер Локателлі 35 мільйонів євро.

До слова Шахтар вже чекає: чому Де Дзербі вирішив покинути Сассуоло

Самому гравцю "гірники" пропонують 5-річний контракт із зарплатою 3 мільйони євро в рік.

Також за Локателлі стежить Ювентус, який в березні пропонував за італійця 20 мільйонів євро і зарплату 2,5 мільйона євро в рік.

Що відомо про Локателлі

  • Локателлі є вихованцем футбольних академій Аталанти і Мілана, за який він дебютував у 2016 році.
  • У 2018 році Мануель на правах оренди перейшов у Сассуоло, з яким згодом підписав повноцінний контракт. На рахунку Локателлі дев’ять матчів та один гол за збірну Італії.
  • У 33 матчах нинішнього сезону півзахисник записав на свій рахунок чотири голи і віддав три гольові.
Автор: Юрій Семенюк