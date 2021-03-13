МанСіті знайшов заміну Агуеро: хто стане одноклубником Зінченка

Манчестер Сіті із солідною перевагою лідирує в АПЛ та вже готовий якісно підсилитись. Англійці хочуть підписати талановитого форварда Атлетіко Жуана Фелікса.

Заміна Агуеро

Аргентинський форвард Серхіо Агуеро влітку 2021 року покине клуб з Манчестера. Команда не буде продовжувати угоду з гравцем, у якого 30 червня 2021 року закінчується угода. Тож керівники англійського гранда вже шукають футболіста в атакувальну лінію команди.

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Агуеро цього сезону не є стабільним гравцем основи команди з Манчестера. Серхіо виходив на футбольне поле у 12 поєдинках, у яких лише двічі відзначався у воротах суперників.

Підсилення вони знайшли в мадридському Атлетіко – Жуан Фелікс. Саме 21-річний португалець своєю грою привернув увагу представників МанСіті. Нападник – один з лідерів у команді з Мадрида. У цьому сезоні він зіграв у футболці "матрацників" 31 матч у всіх турнірах, у яких наколотив 10 голів та віддав 5 асистів.

У МанСіті вважають, що Жуан повністю замінить Агуеро, але от його трансферна ціна дещо "кусається" – 100 мільйонів євро.

Фелікс лише у 2019 році поповнив склад Атлетіко, перейшовши з португальської Бенфіки. Трансфер футболіста обійшовся мадридцям у 126 мільйонів євро.

За даними Transfermarkt, контракт Жуана Фелікса з Атлетіко розрахований до кінця червня 2026 року.