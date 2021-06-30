Страйкер та український лев: МанСіті у захваті від гри Зінченка у матчі з Швецією

Українська збірна 29 червня вирвала перемогу у Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Манчестер Сіті привітав Олександра Зінченка із забитим голом.

МанСіті приємно шокований грою Зінченка

Олександр Зінченко став автором першого голу у зустрічі. Розпочав гольову атаку Шапаренко. Динамівець перевів м'яч на фланг, де перебував Караваєв, він знайшов вільного Ярмоленка. Андрій увірвався до штрафного, майстерно обіграв лідера Швеції Форсберга та віддав на Зінченка. Олександр із гострого кута знайшов можливість пробити та не прогадав.

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Зінченко прошив голкіпера суперника та розмочив нулі на табло. Манчестер Сіті миттєво привітав українця з першим голом на чемпіонаті Європи. Олександр не лише відзначився забитим м'ячем, а й віддав асист на Довбика, який вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020.

У англійському клубі залишились у захваті від гри лідера збірної України. Твітер "містян" був схожий на суцільний акаут про Олександра Зінченка. Стільки постів про українця у них ще не було.

Чудовий страйк. Вирішальний асист. Яка гра від Зінченка,

– йдеться у пості.

Українець отримав відзнаку після гри. Зінченко – найкращий гравець матчу.