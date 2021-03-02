Заміна для Зінченка: МанСіті цікавиться одноклубником Маліновського

У Манчестер Сіті звернули увагу на лівого захисника Аталанти Робіна Госенса. Англійці хочуть підписати футболіста, що може погіршити справи Олександра Зінченка у клубі.

Англійський гранд не проти підписати німецького футболіста та одного з лідерів Аталанти. Клуб АПЛ контактував та збирав інформацію у січні.

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Заміна Зінченку

У МанСіті серйозно налаштовані спробувати підписати гравця Серії А влітку 2021 року. Робін Госенс грає на позиції лівого захисника. На ній же грає український футболіст Олександр Зінченко. Тож українець може отримати солідну конкуренцію на свою позицію.

Англійці готові вислухати пропозиції щодо українця Олександра Зінченка, щоб звільнити місце для Госенса. Цікаво, що останнім часом Олександр отримає все більше ігрового часу та довіри від наставника Пепа Гвардіоли.

У цьому сезоні гравець збірної України провів у футболці "містян" 18 поєдинків, у яких одного разу виконав асист.

Госенс – стабільний гравець Аталанти, за яку зіграв у цьому сезоні 30 матчів. Враховуючи позицію на футбольному полі його результативність теж дивує – 9 голів та 6 результативних передач.