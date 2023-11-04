Вичавили сік із "вишень": МанСіті знищило клуб Забарного, наколотивши 6 голів – відеоогляд

Манчестер Сіті приймав Борнмут у рамках 11-гоо туру АПЛ-2023/2024. Господарі без проблем обіграли суперника.

МанСіті – Борнмут 6:1

Голи: Доку, 30, Сілва, 33, 83, Аканджі, 37, Фоден, 64, Аке, 88 – Сіністерра, 74

Команда Пепа Гвардіоли підійшла до цієї зустрічі у статусі явного фаворита. Адже грали проти одного з аутсайдерів нинішнього сезону-2023/2024. Ілля Забарний вже традиційно вийшов у старті Борнмута та відіграв увесь матч, інформує 24 Канал.

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30 хвилин уболівальникам довелось чекати першого голу. Доку обігрався у стіночку з Родрі та вивів МанСіті уперед 1:0.

Вже через три хвилини "містяни" подвоїли свою перевагу у рахунку до 2:0. І знову Доку був у центрі уваги, але цього разу показав свою техніку та асистував на Сілву.

Минуло ще чотири хвилини і рахунок у матчі став вже 3:0 на користь підопічних Гвардіоли. Автором голу став Аканджі.

У першому таймі більше команди, а точніше МанСіті не забивало.

По перерві Гвардіола зняв із гри Голанда. Ерлінг отримав травму та не зміг продовжити матч, замість нього на полі з'явився Філ Фоден.

Минуло лише 18 хвилин, як Фоден вже відзначився у воротах Борнмута. Філ отримв передачу від Доку та легко розстріляв володіння гостей. МанСіті влаштував справжній пекельний прийом "вишням" – 4:0.

У середині другого тайму Борнмут зумів забити гол престижу, який оформив Сіністерра – 4:1.

Однак радість уболівальників гостей була недовгою. Вже на 83-й та на 88-й хвилинах "містяни" забили двічі та встановили остаточний рахунок зустрічі 6:1.