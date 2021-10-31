МанСіті без Зінченка сенсаційно програв середняку АПЛ у матчі з незарахованим голом: відео

Манчестер Сіті 30 жовтні зіграв вдома проти Крістал Пелес. "Містяни" несподівано програли, не забивши жодного голу супернику.

Манчестер Сіті 0:2 Крістал Пелес

Голи: Заха, 6, Галлагер, 88

Вилучення: Ляпорт, 45+2 (Манчестер Сіті)

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Вже на початку матчі гості вийшли вперед у рахунку. Захист Манчестер Сіті грубо помилився біля власного штрафного. М'яч після помилки підхопив Заха, обігрався з партнером по команді та слабким ударом у дальній кут воріт відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Фіаско команди Гвардіоли

Такий початок шокував господарів та їх фанатів. Ще у першому таймі господарі додали собі проблем. Ляпорт побачив перед собою червону картку за фол останньої надії. Сталось це вже на другій компенсованій до першого тайму хвилині.

Увесь другий тайм "містяни" були змушені грати у меншості. У середині другої 45-хвилинки господарі могли зрівняти цифри на табло. Фоден віддав передачу на дальню стійку, де перебував Жезус. Він дотягнувся до м'яча, випередив голкіпера Крістал Пелес та перевів м'яч у сітку. Але взяття воріт було скасоване через офсайд у нападника.

Як не старались підопічні Гвардіоли забити, але не вдалось. Натомість гості подвоїли свою перевагу у грі. На 88-й хвилині Галлагер отримав передачу від Олісе та ударом в один дотик прошив сітку воріт "містян". Постріл був неочікуваний, тому зреагувати на удар голкіпер МанСіті Едерсон не зміг, він лише поглядом провів м'яч у ворота – 0:2.

МанСіті зазнав несподіваної домашньої поразки від Крістал Пелес в АПЛ. Фіаско не дозволило "містянам" вистрибнути на 2 місце у таблиці. Команда Гвардіоли з 20 очками замикає трійку лідерів.

Крістал Пелес після перемоги з 12 балами йде на 13 місці.

Українець Олександр Зінченко просидів увесь матч на лаві для запасних МанСіті.

Манчестер Сіті – Крістал Пелес: відеоогляд матчу