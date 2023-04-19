Мане сплатить рекордний штраф у Баварії через розбиту губу одноклубника
Джерело:Bild
З'явились нові подробиці скандалу із бійкою між Садіо Мане та Лероя Сане у Баварії. Авторитетне видання Bild назвало нову суму штрафу, яку повинен сплатити сенегалець.
Скандальний інцидент стався у роздягальні Баварії після поразки від Манчестер Сіті (3:0) у Лізі чемпіонів. Садіо Мане на емоціях розбив губу своєму одноклубнику Лерою Сане.
До теми Сане назвав його "чорним лайном": чому Мане зірвався та розбив губу одноклубнику по Баварії
Нові подробиці скандалу у Баварії
За що Мане отримав серйозне покарання. Хоча мова йшла аж до розірвання контракту, але все залишилось лише на рівні чуток. Баварія відсторонила його від матчу проти Хоффенхайма, у якому мюнхенці розписали мирову 1:1, та виписали штраф у розмірі 500 тисяч євро.
Однак Bild повідомив дещо оновлену суму, якою оштрафували Садіо. Сенегальський футболіст повинен заплатити за свою нестриманість 300 тисяч євро.
Хоча за його контрактом мюнхенський клуб міг спокійно оштрафувати Мане на суму 2 мільйони євро. А це місячна зарплата сенегальця. Але боси Баварії були дещо поблажливі до Садіо, у якого нещодавно померла тітка.
Цікаво, що першим конфлікт розпочав якраз не Мане, а Сане. Лерой назвав партнера по команді "чорним лайном". Після чого й спалахнула бійка між футболістами Баварії.
Після цього інциденту Садіо не збирається шукати собі новий клуб. За Баварію сенегалець виступає із липня 2022 року. За мюнхенський колектив вже провів 32 матчі, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Контракт лівого вінгера з Баварією розрахований до 30 червня 2025 року.