За місяць до матчу з Україною: Манчіні більше не головний тренер збірної Італії з футболу

Збірна Італії залишилася без головного тренера за місяць до матчу проти підопічних Реброва. Про це офіційно повідомила місцева федерація футболу.

Повідомляється, що саме Роберто Манчіні був ініціатором розриву контракту. Про своє бажання тренер заявив увечері 12 серпня.

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Ім'я нового тренера оголосять найближчими днями

Федерація футболу Італії (FIGC) розглянула заяву на звільнення та пішла назустріч тренеру. Про причини бажання Роберто піти у відставку наразі нічого невідомо.

Беручи до уваги важливі зобов’язання на матчі відбору на Євро-2024 (9 і 12 вересня з Північною Македонією та Україною), FIGC повідомить ім’я нового тренера національної збірної найближчими днями,

– йдеться в офіційній заяві федерації.

Манчіні очолив збірну Італії у 2018 році після провалу "скуадри адзурри" у відборі до ЧС-2018, де італійці у матчі плей-офф поступилися шведам. Під його керівництвом команда одразу виграла Євро-2020 (трофей, який не підкорявся збірній понад 50 років), але потім знову не пробилася у фінальну стадію ЧС-2022.

Сумарно Манчіні провів на посаді головного тренера збірної Італії 61 матч, у яких здобув 39 перемог, 13 разів зіграв унічию і зазнав 9 поразок. Протягом цього періоду італійці на чолі з Манчіні одного разу зустрічалися зі збірною України. У жовтні 2018 року в товариському матчі команди зіграли внічию 1:1.