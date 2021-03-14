Манчестер Юнайтед – Вест Хем: де дивитися онлайн матч АПЛ

Манчестер Юнайтед та лондонський Вест Хем зустрінуться 14 березня у рамках 28 туру англійської Прем'єр-ліги. Переглянути топ-матч АПЛ в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем: де дивитися

Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Вест Хем на стадіоні "Олд Траффорд" розпочнеться о 21:30 за київським часом.

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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Юнайтед – Вест Хем.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

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