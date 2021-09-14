Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Янг Бойз у компенсований час попри гол Роналду: відео

Англійський Манчестер Юнайтед невдало стартував у Лізі чемпіонів сезону-2021/2022. У першій грі "червоні дияволи" сенсаційно програли швейцарському Янг Бойз.

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 – Роналду, 13

Вилучення: Ван-Біссака, 35 (МЮ)

До речі Роналду відправив у нокаут дівчинку-стюарда перед матчем у Лізі чемпіонів: фото

Поєдинок у Швейцарії цілком прийнятно розпочався для гостей з Манчестера. Уже на 13 хвилині МЮ був попереду завдяки Кріштіану Роналду.

Португальський нападник замкнув чудову передачу від Бруну Фернандеша та забив свій 135 гол у Лізі чемпіонів.

Неприємності у підопічних Уле Гуннара Сульшера розпочалися на 35 хвилині, коли арбітр вилучив Ван-Біссаку за жорсткий фол. Попри це МЮ зумів втримати перевагу в один гол до перерви.

У другому таймі Янг Бойз відчув смак крові й влаштував шквал атак на ворота Давіда Де Хеа. На 66 хвилині швейцарці зрівняли рахунок завдяки удару Нгамалю.

Манчестер Юнайтед помітно намагався втримати нічию і був покараний. Янг Бойз вирвав перемогу в компенсований час. Лінгард невдало віддав пас у штрафний і Сібачо вивалився на рандеву з Де Хеа та переграв голкіпера!

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед відеоогляд