Більше 20 поразок за рік: Манчестер Юнайтед ганебно завершив 2023-й, програвши аутсайдеру АПЛ

Команда Еріка тен Хага не змогла взяти ані балу на виїзді проти Ноттінгем Форест. Для Юнайтед цей рік став одним з найгірших в історії.

Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Домінгес, 64, Гіббс-Вайт, 82 – Решфорд, 78.

Манчестер Юнайтед продовжує розчаровувати своїх фанатів цього сезону. Підопічні Еріка тен Хага закривали 2023 рік матчем проти аутсайдера Ноттінгем Форест, пише 24 канал.

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"Лісники" в середині грудня змінили тренера, замість Стівена Купера команду очолив Нуну Ешпіріту Санту. Під його керівництвом Ноттінгем поступився Борнмуту, але після цього обіграв Ньюкасл.

Продовжив вдалу ходу клуб і у зустрічі проти МЮ. У другому таймі Форест забили двічі зусиллями Домінгеса та Гіббс-Вайта. Манкуніанці ж змогли відповісти лише точним ударом Решфорда.

Для Манчестера ця поразка стала вже дев'ятою в рамках АПЛ 2023-2024. Загалом же з початку серпня Юнайтед програв аж 14 разів в усіх турнірах.

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При цьому якщо брати увесь 2023 рік, то він став для "червоних дияволів" одним з найгірших в історії. За це рік МЮ поступився аж 21 раз, Починаючи з 1930 року, лише раз Юнайтед програвав більше (25 разів у 1972-му).

Наразі команда Еріка тен Хага посідає сьоме місце в чемпіонаті Англії. "Червоні дияволи" відстають від топ-четвірки на дев'ять очок. У свою чергу Ноттінгем піднявся на 15 сходинку завдяки перемозі над МЮ.

Відеоогляд матчу Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед