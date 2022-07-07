МЮ позбудеться Роналду: Кріштіану влаштував бойкот тренувальному процесу

Епопея навколо Кріштіану Роналду та його відходу з Манчестер Юнайтед набирає обертів. "Червоні дияволи" погодились попрощатись із зірковим футболістом.

МЮ надоїло терпіти Роналду

Англійський гранд не збирається втримувати португальського форварда, який сам бунтує тренувальний процес команди. Кріштіану Роналду вже був відсутній на декількох тренуваннях Манчестер Юнайтед та досі не пролив світло у майбутній підготовці клубу до сезону.

До теми Роналду може перейти до прямого конкурента Манчестер Юнайтед в АПЛ

Після чого терпіння керівництва МЮ закінчилось. "Червоні дияволи" готові розглянути пропозиції щодо трансферу Роналду. Хоча спершу англійці хотіли усіма можливими методами втримати форварда.

Зірковим футболістом цікавляться з-за океану. Також пропозицію готує лондонське Челсі. Тому Кріштіану може залишитись в Англії. Начебто керівництво лондонського клубу вже мало дві зустрічі з агентом португальця Жорже Мендешем.

Раніше Роналду заявляв, що залишиться в МЮ у тому разі, якщо клуб здобуде путівку у Лігу чемпіонів. Це завдання "червоні дияволи" з гуркотом провалили. А от Челсі посіло третю позицію за підсумками сезону АПЛ та буде виступати у цьому єврокубковому турнірі. Що не може не привабити володаря "Золотого м'яча".

Інтриги можливому трансферу Роналду в інший клуб додав Реал. Колишня команда португальця несподівано зробила нарізку найкращих голів Кріштіану з-за меж штрафного майданчика та опублікувала у себе на ютуб-каналі.

Роналду повернувся у Манчестер після 12-річної перерви. Кріштіану покинув заради цього туринський Ювентус.

У сезоні, що минув, відіграв 3 матчів за МЮ, у яких наколотив 24 голи та зробив 3 асисти.

Контракт Роналду з МЮ спливає 30 червня 2023 року. Також в угоді є пункт пролонгації ще на один рік.