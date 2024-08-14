Манчестер Юнайтед підписав двох зіркових футболістів, які запалювали з тен Гагом в Аяксі

У вівторок, 13 серпня, Манчестер Юнайтед здійснив два гучні трансфери. "Червоні дияволи" придбали гравців мюнхенської Баварії, які добре знайомі нідерландському наставнику Еріку тен Гагу.

Йдеться про Маттейса Де Лігта та Нуссаїра Мазрауї. Вони підписали угоди з англійським клубом до 2029 та 2028 року відповідно, а також в обох є опція продовження контракту ще на 12 місяців.

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Чергові трансфери в МЮ аяксівських сердець

Сума трансферів офіційно не оголошується, проте, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, за нідерландця манкуніанці заплатили 45 мільйонів євро, а за марокканця – 15. Ще по 5 мільйонів Баварія може отримати за кожного гравця у вигляді бонусів.

Зазначимо, що обидва футболісти є вихованцями Аякса. Вони разом перейшли у Баварію у 2022 році. Де Лігт виступає у центрі захисту, а Мазрауї може закрити як правий, так і лівий фланги оборони.

. Манчестер Юнайтед витратив вже понад 270 мільйонів євро для того, щоб привезти тен Гагу гравців, з якими він працював у Аяксі. Тепер у "червоних дияволів" таких п'ятеро – Антоні, Лісандро Мартінес, Андре Онана, Маттейс Де Лігт і Нуссаїр Мазрауї.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед у першому офіційному матчі сезону-2024/2025 поступився у серії пенальті Манчестер Сіті в Суперкубку Англії. В АПЛ команда тен Гага стартує 16 серпня поєдинком проти Фулгема, стартовий свисток пролунає о 22:00.