Питання на мільйон: Манчестер Юнайтед визначився із покаранням для Роналду після його демаршу

Клуб вирішив не тільки відсторонити нападника від тренувань, а ще і накласти грошовий штраф. Правда, сума вийшла відносно невеликою для Кріштіану.

У середу Манчестер Юнайтед здолав Тоттенхем у центральному матчі 12-го туру АПЛ. Участь у поєдинку не взяв зірковий форвард Кріштіану Роналду, який під час гри потрапив у скандал.

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На 87 хвилині Ерік тен Хаг вирішив випустити португальця на поле з лави для запасних. Втім CR7 відмовився виходити. Ба більше, Кріштіану залишив технічну зону і завчасно відправився у роздягальню та залишив стадіон.

Роналду вже встиг перепросити за свою поведінку. Тим часом, Манчестер Юнайтед визначився із покаранням для португальця. Як стало відомо, клуб оштрафував нападника на частину місячної зарплати.

Через свою поведінку Роналду повинен буде сплатити суму рівну своєму двотижневому окладу. За інформацією журналістів, ця сума складає десь 1 мільйон фунтів. Нагадаємо, що Кріш переведений в дубль та пропустить матч проти Челсі в АПЛ.

. Топ-матч АПЛ Челсі – Манчестер Юнайтед відбудеться у суботу, 22 жовтня. Початок – о 19:30 за київським часом..

Роналду став гравцем МЮ влітку минулого року. За цей час він награв 50 поєдинків, забившив 26 голів та віддавши 4 асисти. Команда нині йде на п'ятому місці в АПЛ, відстаючи від лідера Арсенала на 8 очок.