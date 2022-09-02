1 вересня у більшості топ-ліг Європи закрилось літнє трансферне вікно. Особливо розщедрився перед сезоном 2022-2023 Манчестер Юнайтед.

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Команда з "Олд Траффорд" підписала Лісандро Мартінеса та Ентоні з Аякса, Маласію з Феєнорда, Каземіро з Реала та Крістіан Еріксен (Брентфорд). На всіх цих футболістів МЮ витратив майже 240 мільйонів євро.

Втім, в останній день трансферного вікна клуб посилив ще і воротарську позицію. "Червоні дияволи" взяли в оренду у Ньюкасла Мартіна Дубравку.

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Строк договору розрахований на рік. Після цього у МЮ буде право викупу словацького футболіста "сорок", орієнтовна сума – 5 мільйонів євро.

Хто такий Мартін Дубравка

Мартін переїхав в АПЛ у 2018 році, коли Ньюкасл придбав його у Спарті. За цей час він встиг стати основним для "сорок", але цього літа клуб підписав Ніка Поупа. Це і змусила Мартіна шукати інший клуб.

До речі, на Євро-2020 Дубравка запам'ятався серйозним фейлом. Під час гри проти Іспанії Мартін забив автогол, невдало зігравши у воротарському майданчику.

Відео голу Дубравки у власні ворота: