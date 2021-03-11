Манчестер Юнайтед – Мілан: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Одним з найбільш топових протистоянь 1/8 фіналу Ліги Європи стане Манчестер Юнайтед – Мілан. Перша гра відбудеться 11 березня. Переглянути її можна буде і в Україні.

У цьому матчі між собою зіграють команди, які поки посідають другі місця у своїх чемпіонатах. Манчестер Юнайтед йде другим в АПЛ, і напередодні обіграв лідера Манчестер Сіті, перервавши їх неймовірну переможну серію. Мілан же другим в Серії А. І обидві команди демонструють чудову гру.

До теми Манчестер Юнайтед – Мілан: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Але увагу до цього протистояння притягує один гравець – Златан Ібрагімович. Адже він встиг пограти як за один клуб, так і за інший. І зараз виступає за Мілан, де у свої 39 років продовжує демонструвати чудову гру. І навіть отримати виклик до збірної Швеції. От тільки у цьому матчі він не зіграє – травма.

За протистоянням легендарних клубів в Лізі Європи можна буде спостерігати в Україні. Його покажуть як по телебаченні, так і онлайн.

В прямому ефірі матч Манчестер Юнайтед – Мілан покаже канал "Футбол 3". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

Щодо онлайн-трансляції, то вона доступна на платформах, які транслюють матчі каналів "Футбол 1/2/3" (Oll.tv та Sweet.tv), або на платформах Volia Football чи Megogo.