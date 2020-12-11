У суботу, 12 грудня, Манчестер Юнайтед прийматме на власному полі МанСіті у матчі 12 туру АПЛ. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Початок матчу 9-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті о 19:30. Про це повідомляє 24 канал.

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Матчі АПЛ в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.