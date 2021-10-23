Найгарячіше дербі Англії: хто переможе в матчі Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

Непримиримі суперники Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зійдуться 24 жовтня у рамках 9 туру англійської Прем'єр-ліги. Хто здобуде перемогу у північно-західному дербі – далі в матеріалі.

МЮ та Ліверпуль – найтитулованіші клуби Англії. Команди та фанати заочно сперечаються за те, хто ж маємо право називатися найтитулованішим клубом Англії.

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Тільки у 2020 році Ліверпулю вдалося вперше за 30 років стати чемпіоном Англії та впритул наблизитися за кількістю титулів до "червоних дияволів". Команда з Манчестера 20 разів ставала чемпіоном країни.

У сезоні-2021/2022 Ліверпуль та МЮ мають приблизно рівні шанси, щоб взяти титул. "Мерсисайдці" після провалу у попередньому сезоні набрали непоганий хід і перебувають серед лідерів АПЛ.

Манчестер Юнайтед з поверненням Кріштіану Роналду завершив комплектацію складу, однак Уле Гуннару Сульшеру з перемінним успіхом вдається керувати командою.

Та в якій би формі МЮ і Ліверпуль не були – на дербі вони завжди заряджені максимально і готові насолити одне одному.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Клуби провели вже понад 200 матчів В активі манчестерців 81 перемога проти 68 у ліверпульців. Ще 58 поєдинків завершилися внічию. До гри команди підходять у піднесеному настрої.

Ліверпуль у Лізі чемпіонів у драматичній грі обіграв Атлетіко з Мадрида. Натомість Манчестер Юнайтед здійснив камбек проти Аталанти й вирвав перемогу.

У букмекерській компанії Favbet вважають фаворитом матчу Ліверпуль. Перемогу команди Юргена Клоппа букмекери оцінили коефіцієнтом 2,33. Попередній матч між клубами на "Олд Траффорд" завершився звитягою гостей.

Очевидно, що Манчестер Юнайтед та Роналду зроблять все, щоб обіграти Ліверпуль. Звитяга допоможе команді повернутися у чемпіонську гонку. Букмекери пропонують коефіцієнт 3,00 на перемогу МЮ. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,70.

Букмекери переконані, що в дербі обом командам вдасться відзначитися забитими голами. Такий підсумок гри оцінений коефіцієнтом 1,50. Окрім того, фахівці очікують багато голів. Зокрема, на тотал більше 3.0 коефіцієнт 1,89.

Поєдинок Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочнеться о 18:30.