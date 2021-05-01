Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграють 2 квітня матч англійської Прем'єр-ліги. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися

Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

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