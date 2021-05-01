Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграють 2 квітня матч англійської Прем'єр-ліги. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися
Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Ліверпуль розпочнеться о 18:30 за київським часом.
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Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль.
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.
Перед грою
- Відставання між клубами у таблиці АПЛ складає 13 очок. Манчестер Юнайтед йде на 2 місці, від лідера МанСіті відстань, яка складає вже 10 пунктів. Ліверпуль розташовується на 6 позиції.
- "Червоним дияволам" буде складно наздогнати команду Пепа Гвардіоли, а от підопічним Юргена Клоппа потрібно втримувати своє місце та не дозволити суперникам випередити у таблиці. У спину Ліверпуля вже дихають Тоттенхем та Евертон.
- В АПЛ клуби зустрічались аж у 171 матчі. Манчестер Юнайтед святкував успіх у 66 зустрічах. 55 поєдинків завершувались перемогою Ліверпуля. Ще у 50 матчах команди розписували нічию.