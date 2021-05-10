Манчестер Юнайтед – Лестер: де дивитися матч АПЛ

У вівторок, 11 травня, Манчестер Юнайтед прийматиме Лестер у центральному матчі 36 туру АПЛ. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Лестер розпочнеться о 20:00 за київським часом.
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Манчестер Юнайтед – Лестер: де дивитися
Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Манчестер Юнайтед – Лестер.
Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.
Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.
Перед грою
- Наразі МЮ зіграв на один матч менше, аніж Манчестер Сіті. Розрив між командами складає 10 очок.
- Якщо "червоні дияволи" програють Лестеру, то за 3 матчі до завершення АПЛ вже ніяк не зможуть відіграти відставання у 10 очок.
- Тільки на перемогу заряджений Лестер, який утримує місце у топ-4, але ризикує його втратити через зазіхання Вест Хема, Ліверпуля та Тоттенхема.