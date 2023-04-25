Переїзд на "Туманний Альбіон" не за горами: МЮ "поклало око" на Неймара

Англійський Манчестер Юнайтед зацікавився зіркою ПСЖ Неймаром. "Червоні дияволи" хотіли б підсилити свою атакувальну лінію.

Щоправда, англійському клубу буде доволі складно переманити до себе зіркового лівого вінгера парижан. Манчестер Юнайтед не зможе запропонувати Неймару кращі умови, аніж той отримує у ПСЖ.

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Хочуть скористатись шансом

Наразі "червоні дияволи" лише придивляються до бразильця. МЮ незабаром може скористатись своїм шансом, адже паризький клуб не проти попрощатись із запальним Неймаром.

Нагадаємо, що перші чутки про те, що Неймар потрапив під приціл МЮ були ще у липні 2022 року. Тоді ЗМІ зазначали, що "червоні дияволи" стежать не лише за зірковим бразильцем, а й ще чотирма футболістами, які можуть спокійно замінити Кріштіану Роналду, який вже не вражає за Аль-Наср – Віссам Бен-Єддером, Айвеном Тоуні, Мемфісом Депаєм та Сашею Калайджічом.

Потенційний покупець на Неймара йде на 4-му місці в АПЛ (зона групового раунду Ліги чемпіонів), маючи у своєму активі 59 балів. Стільки ж у третього Ньюкасла, але в МЮ ще гра у запасі.

Відзначимо, що Неймар на даний час не може допомогти ПСЖ на футбольному полі. Лівий вінгер відновлюється після операції на щиколодці, яку розтягнув у матчі французької Ліги 1 проти Лілля. Очікується, що сезон-2022/2023 для бразильця вже закінчений.

До отриманого пошкодження Неймар провів за ПСЖ у поточному сезоні 29 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 18 голів та віддав 17 асистів.

Контракт лівого вінгера з парижанами розрахований до кінця червня 2025 року. Але в угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік. Однак вряд вона буде активована.

До слова. Неймар разом із коханою Бруною Б'янкарді чекають на поповнення. Пара вже розсекретила стать дитини – у них буде хлопчик. Для футболіста ПСЖ це буде вже друга дитина. У 2011-му Кароліна Дантас народила на світ першого сина для зірки паризького клубу.