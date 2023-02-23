Манчестер Юнайтед – Барселона: онлайн-трансляція центрального матчу Ліги Європи
Барселона та Манчестер Юнайтед зіграють у четвер, 23 лютого, матч-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед – Барселона.
23 лютого відбудуться матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Центральною зустріччю цієї стадії можна сміливо називати битву Манчестер Юнайтед та Барселони, пише 24 канал.
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Вже другий сезон поспіль каталонська команда не може пройти в плей-офф Ліги чемпіонів. Цього разу підопічні Хаві потрапили в складну групу із Баварією та Інтером. У битвах з цими клубами "блаугранас" взяли всього одне очко, тому посіли третю сходинку.
У свою чергу Манчестер Юнайтед одразу почав євросезон з групи Ліги Європи. Команда Еріка тен Хага на пару з Реалом Сосьєдад була фаворитами у групі з Шерифом та Омонією. В підсумку англійці виграли 5 із шести матчів, але поступились першим місце іспанцям через різницю м'ячів.До слова
Тиждень тому команди видали яскравий матч на "Камп Ноу". Тоді Барселона та Манчестер Юнайтед забили по два голи після перерви і розписали нічию. Тому доля путівки в 1/8 фіналу тепер вирішиться на "Олд Траффорд".
Обидві команди непогано себе почуваються на внутрішній арені. Барселона лідирує в Ла Лізі та має солідний відрив у вісім очок від Реалу. У свою чергу МЮ закріпився на третьому місці в АПЛ. До лідера Арсенала – п'ять балів, але "каноніри" ще мають гру в запасі.
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Обидва клуби мають деякі проблеми з кадрами. Барселона втратила двох молодих талантів – Педрі та Гаві. Також команді Хаві не допоможе Дембеле. У Манчестера ж надовго вилетіли ван де Беек та Еріксен. Крім того під питанням залишається участь Ентоні та Марсльяля.
Пряма трансляція гри відбудеться на онлайн-сервісі Megogo. Також сайт 24 каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед – Барселона. Вона буде доступна в цій новині. Початок – о 22:00 за київським часом.