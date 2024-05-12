П'ята перемога поспіль без Зінченка: Арсенал переграв Манчестер Юнайтед та очолив таблицю АПЛ

Арсенал без зайвих зусиль впорався із кризовим Манчестер Юнайтед у передостанньому турі АПЛ. Лондонська команда повернула собі перше місце, але головний конкурент у боротьбі за чемпіонство Манчестер Сіті має гру в запасі.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1

Гол: Троссар, 21.

В чемпіонаті Англії наближається розв'язка сезону 2023-2024. Центральною зустріччю 36 туру АПЛ стала битва на "Олд Траффорд" між Манчестер Юнайтед та Арсеналом, пише 24 Канал.

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Знову без Зінченка

Манкуніанці провалюють сезон та ризикують взагалі залишитися без єврокубків. А ось лондонці ведуть боротьбу за чемпіонство, тому перемога на полі "червоних" дияволів була життєво необхідною "канонірам".

Вже вкотре Артета залишив на заміні Зінченка, надавши перевагу японцю Томіясу. Арсенал вирішив віддати володіння м'ячем господарям, але по суті небезпечних моментів створив не менше.

Зрештою долю матчу вирішив єдиний гол в середині першого тайму. Гаверцу дали з флангу зайти у карний майданчик МЮ і німець прострілив у центр. Там першим на м'ячі був Троссар, який з близької відстані розстріляв ворота Онана.

Після перерви Юнайтед намагався зрівняти рахунок, проте Арсенал був ближчим до другого голу. Втім і мінімальна перемога задовольнила "канонірів", які повернулись на перше місце у таблиці.

Розклади у чемпіонській боротьбі

За тур до фінішу лондонці випереджають Сіті на один бал, але у команди Гвардіоли є матч в запасі. Посеред цього тижня Манчестер Сіті зіграє на виїзді проти Тоттенхема. А на наступних вихідних претенденти на чемпіонство зіграють заключні матчі в сезоні АПЛ.

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Арсенал прийматиме Евертон, тоді як манкуніанці – Вест Гем. Якщо Сіті зведе один з матчів до нічиєї, то команди зрівняються по балах і доля першого місця буде вирішуватися за різницею голів. Наразі вона краща в Арсеналу, але всього на три пункти – +61 проти +58.