Манчестер Сіті забив 5 голів Арсеналу та легко переміг: Зінченко відіграв один тайм

Лондонський Арсенал продовжить залишатися найгіршою командою нового сезону АПЛ. У суботу, 28 серпня, "каноніри" з принизливим рахунком програли у 3 турі АПЛ. Арсенал зазнав третьої поспіль поразки і досі не забив жодного голу в АПЛ.

Манчестер Сіті – Арсенал 5:0

Голи: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родрі, 53

Вилучення: Джака, 35 (Арсенал)

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Арсенал невдало розпочав новий сезон в АПЛ, програвши Брентфорду та Челсі. Нічого хорошого не чекало "канонірів" і в поєдинку з Манчестер Сіті. Чинні чемпіони Англії вже на старті гри дали зрозуміти, що лондонцям буде важко.

Манчестер Сіті розчавив Арсенал

Команда Пепа Гвардіоли відкрила рахунок у грі на 7 хвилині. Здавалося, що "містяни" вже не розвинуть атаку, проте Арсенал відмовився від активного пресингу. У підсумку атака Сіті завершилася навісом у штрафний, де Гюндоган випередив Чамберса та переграв Лено.

Через 5 хвилин на табло горіло 2:0. "Містяни" розіграли стандартне положення. Лондонці пасивно зіграли у штрафному й дозволили Торресу пробити з близької відстані – 2:0!

Свій перший момент гості мали на 20 хвилині завдяки Едерсону. Голкіпер Манчестер Сіті вирішив не вибивати м'яч й опинився під пресингом Сміт-Роу. Коли голкіпер все ж виносив м'яч, то влучив у гравця Арсеналу, після чого той ледь не опинився у воротах.

Ще гіршими справи лондонців стали на 35 хвилині. Граніт Джака полетів шипами вперед проти Канселу й отримав вилучення.

Під завісу першого тайму "містяни" втілили чисельну перевагу. Атаку господарів розвинув Едерсон, який передачею низом через половину поля знайшов Торреса. Той віддав на фланг Грілішу, який прострілив на Жезуса. Бразилець з воротарського майданчика переграв Лено.

Відразу по перерві наставники провели заміни. У складі Манчестер Сіті на футбольне поле вийшов українець Олександр Зінченко.

У другому таймі "містянам" знадобилося 8 хвилин, щоб засмутити Арсенал. Цього разу у воротах Бернда Лено розписався Родрі. Іспанець більярдним ударом з-за меж штрафного не залишив шансів воротареві.

Манчестер Сіті міг збільшувати рахунок, якби Рахім Стерлінг не марнував свої нагоди. Англієць двічі з меж штрафного не зумів переграти Лено.

Все ж на 85 хвилині команда Гвардіоли відзначилася уп'яте. Навіс Мареза у штрафний завершився голом Торреса і Манчестер Сіті другий матч поспіль виграв з рахунком 5:0.

Арсенал після поразки разом з Норвічем є найгіршою командою АПЛ. "Каноніри" не набрали жодного очка й не забили жодного голу. У пасиві лондонців 9 пропущених голів. Манчестер Сіті ж набрав вже 6 очок.