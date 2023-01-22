Це божевілля не зупинити: скажений Голанд виніс чергового суперника МанСіті – відео хет-трику

Норвезький нападник показує неймовірну статистику цього сезону в АПЛ. Ерлінг знищив Вулверхемптон і довів свій бомбардирський показник до 25 голів.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон 3:0

Голи: Голанд, 40, Голанд, 50 (пен), Голанд, 54.

В чемпіонаті Англії цими вихідними проходять поєдинки 21 туру АПЛ. У центральному матчі суботи Ліверпуль та Челсі розписали нульову нічию.

До теми Челсі та Ліверпуль розписали "суху" мирову на "Енфілді", Мудрик дебютував в АПЛ

На неділю було винесено три поєдинки, в тому числі і за участю чинного чемпіона Манчестер Сіті, пише 24 канал. Команда Пепа Гвардіоли приймала аутсайдера турніру Вулверхемптон і не мала з ним ніяких проблем.

В черговий раз героєм манкуніанців стал нападник Ерлінг Голанд. Норвежцю знадобилось всього 14 хвилин на полі, щоб оформити хет-трик у воротах "вовків".

Голанд знищує суперника

Перший з голів був забитий перед перервою, коли нападник головою замкнув навіс від Де Брюйне. Інші два м'ячі у ворота Са залетіли на початку другого тайму.

Спочатку Гюндоган заробив пенальті, який впевнено реалізував норвежець. А вже за три хвилини грубо помилився кіпер Вулверхемптона, який подарував м'яч Марезу. Алжирець відпасував на Голанда і той розстріляв по суті вільний кут воріт.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон:

Неймовірний сезон Голанда

Нагадаємо, що 22-річний нападник перебрався в МанСіті з Боруссії Дортмунд лише минулого літа. Але за цей час він встиг забити аж 25 голів у 19-ти матчах АПЛ, в тому числі оформивши чотири хет-трики. Також на його рахунку 5 голів у чотирьох іграх Ліги чемпіонів.

Читайте також Забракло влучності: як Мудрик ледь не забив за Челсі у дебютному матчі в АПЛ – відео моменту

Перемога дозволила підопічним Гвардіоли наблизитись до Арсенала на відстань двох балів, але у "канонірів" ще є аж два поєдинки в запасі. Наступний свій матч в чемпіонаті Сіті проведе аж 5 лютого на виїзді із Тоттенхемом.