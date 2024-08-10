З двома голами в кінці: Манчестер Сіті у нервовій серії пенальті виграв Суперкубок Англії

Команда Пепа Гвардіоли продовжує збирати нагороди на чолі МанСіті. "Блакитні" взяли реванш у сусідів по місту після поразки минулого сезону в Кубку країни.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен – 7:6)

Голи: Сілва, 89 – Гарначо, 82.

В Англії стартував новий сезон 2024-2025. Як і зазвичай, першим матчем сезону стала битва за Суперкубок країни між чемпіоном та володарем Кубка минулої кампанії, пише 24 Канал.

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Рівна гра до пенальті

Цього разу у битві за трофей зійшлись два манкуніанських клуби – Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Фаворитом очікувано вважалась команда Гвардіоли, хоча "червоні дияволи" непогано підсилились влітку.

Проте жоден із новачків в основу МЮ не потрапив. Попри перевагу у кадровому потенціалі за Сіті гра проходила за паритету на полі. Манчестер Юнайтед не поступався супернику ані в моментах, ані у володінні м'ячем.

А під завісу гри "дияволи" ще і відкрили рахунок. На 82 хвилині Гарначо вдало змістився з флангу на по центру точно пробив у нижній кут воріт Едерсона. Гра йшла до перемоги Юнайтед, але перед компенсованим часом Сіті таки зрівняв рахунок.

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Серія на 16 ударів

Бернарду Сілва головою замкнув подачу Бобба з флангу. Оскільки у Суперкубку не регламентовані екстратайми, клуби одразу перейшли до серії пенальті, в якій кожна з команд завдала по 8 пострілів.

Там Сілва вже ледь не став одразу антигероєм, не забивши другий постріл МанСіті. Втім пізніше суперники по МЮ компенсували промах Бернарду. Удар Санчо відбив у стійку Едерсон, а Еванс взагалі відправив снаряд на трибуни.

Таким чином Манчестер Сіті всьоме у своїй історії виграє Суперкубок країни, наздоганяючи за цим показником Тоттенхем. А вже за тиждень розпочнеться новий сезон АПЛ. У стартовій грі першого туру Манчестер Юнайтед прийме Фулхем (16 серпня).

Відеоогляд матчу за Суперкубок Англії: