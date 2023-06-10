Манчестер Сіті вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів і здобув чемпіонський требл
10 червня у Стамбулі відбулася кульмінація єврокубкового сезону 2022/23 – фінал Ліги чемпіонів. Дорогоцінний трофей дістався команді Хосепа Гвардіоли
Найсильнішою командою Ліги чемпіонів-2022/23 став англійський Манчестер Сіті. У вирішальному поєдинку "містяни" з мінімальною перевагою в один м'яч обіграли італійський Інтер, пише 24 Канал.
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Другий фінал та перший кубок Ліги чемпіонів в історії Манчестер Сіті
Манчестер Сіті перед початком поєдинку вважався головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів. Зіркові футболісти та тренер-переможець Хосеп Гвардіола сподівалися вписати свої прізвища в історію "містян", які ще жодного разу не вигравали ЛЧ.
Італійський Інтер мав багатшу клубну колекцію виграних єврокубків. Тож вони розраховували бодай один трофей сезону 2022/23 привезти до Італії.
В першому таймі Манчестер Сіті мав ігрову перевагу над суперником. Гарну нагоду відзначитися мав нападник "містян" Ерлінг Голанд. Але голкіпер "нерадзуррі" Андре Онана блискуче впорався з ударом норвежця.
Долю поєдинку вирішив один єдиний удар, який завдав хавбек "містян" Родрі. На 68-й хвилині поєдинку іспанець ефектним ударом подарував "вухастий кубок" Манчестер Сіті.
Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Інтер:
Зазначимо, що Манчестер Сіті з другої спроби переміг у Лізі чемпіонів. У 2021 році команда Гвардіоли поступилася Челсі (0:1).
Єврокубкові фінали Манчестер Сіті:
- Кубок кубків-1970: Гурнік Забже (2:1)
- Ліга чемпіонів-2021: Челсі (0:1)
- Ліга чемпіонів-2023: Інтер (1:0)
Фінали Інтера:
- Кубок чемпіонів-1964: Реал (3:1)
- Кубок чемпіонів-1965: Бенфіка (1:0)
- Кубок чемпіонів-1967: Селтік (1:2)
- Кубок чемпіонів-1972: Аякс (0:2)
- Кубок УЄФА-1991: Рома (2:0, 0:1)
- Кубок УЄФА-1994: Казіно (1:0, 1:0)
- Кубок УЄФА-1997: Шальке 04 (1:0, 0:1, по пен. 1:4)
- Кубок УЄФА-1998: Лаціо (3:0)
- Ліга чемпіонів-2010: Баварія (2:0)
- Суперкубок УЄФА-2010: Атлетіко (0:2)
- Ліга Європи-2020: Севілья (2:3)
- Ліга чемпіонів-2023: Манчестер Сіті (0:1)