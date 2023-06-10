Манчестер Сіті вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів і здобув чемпіонський требл

10 червня у Стамбулі відбулася кульмінація єврокубкового сезону 2022/23 – фінал Ліги чемпіонів. Дорогоцінний трофей дістався команді Хосепа Гвардіоли

Найсильнішою командою Ліги чемпіонів-2022/23 став англійський Манчестер Сіті. У вирішальному поєдинку "містяни" з мінімальною перевагою в один м'яч обіграли італійський Інтер, пише 24 Канал.

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Другий фінал та перший кубок Ліги чемпіонів в історії Манчестер Сіті

Манчестер Сіті перед початком поєдинку вважався головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів. Зіркові футболісти та тренер-переможець Хосеп Гвардіола сподівалися вписати свої прізвища в історію "містян", які ще жодного разу не вигравали ЛЧ.

Італійський Інтер мав багатшу клубну колекцію виграних єврокубків. Тож вони розраховували бодай один трофей сезону 2022/23 привезти до Італії.

В першому таймі Манчестер Сіті мав ігрову перевагу над суперником. Гарну нагоду відзначитися мав нападник "містян" Ерлінг Голанд. Але голкіпер "нерадзуррі" Андре Онана блискуче впорався з ударом норвежця.

Долю поєдинку вирішив один єдиний удар, який завдав хавбек "містян" Родрі. На 68-й хвилині поєдинку іспанець ефектним ударом подарував "вухастий кубок" Манчестер Сіті.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Інтер:

Зазначимо, що Манчестер Сіті з другої спроби переміг у Лізі чемпіонів. У 2021 році команда Гвардіоли поступилася Челсі (0:1).

Єврокубкові фінали Манчестер Сіті:

Кубок кубків-1970: Гурнік Забже (2:1)

Ліга чемпіонів-2021: Челсі (0:1)

Ліга чемпіонів-2023: Інтер (1:0)

Фінали Інтера: