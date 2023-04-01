Впорались і без Голанда: Манчестер Сіті знищив Ліверпуль та продовжив гонку за Арсеналом – відео

1 квітня 2023, 16:47
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Команда Пепа Гвардіоли першою пропустила від мерсисайдців, але змогла перегорнути матч після перерви. Джек Гріліш та Кевін Де Брюйне записали на свій рахунок по голу та асисту.

Манчестер Сіті – ЛІверпуль 4:1

Голи: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Гріліш, 74 – Салах, 17.

В Англії стартував 29 тур АПЛ. Першим поєдинком вікенду стала битва гранді – Манчестер Сіті проти Ліверпуля, пише 24 канал.

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Цього сезону команда Юргена Клоппа переживає непрості часи, опинившись на межі непотрапляння у топ-четвірку. Для збереження шансів на повернення в Лігу чемпіонів мерсисайдцям треба було грати хоча б внічию на "Етіхаді".

Без Голанда і з проблемами на старті

Додавало гостям надій і те, що головний бомбардир Сіті Ерлінг Голанд не встиг відновитись від травми, тому був змушений пропустити бій. Гра почалась для Ліверпуля майже ідеально.

Вже на 17 хвилині Жота отримав м'яч у майданчику господарів, відтіснив корпусом Аканжі та скинув під удар Салаху. Мохамед без проблем пробив Едерсона. Втім після цього Манчестер знайшов свою гру і планомірно змушував суперника капітулювати.

Ще до перерви Альварес відновив паритет, вдало відгукнувшись на простріл Гріліша. А одразу після перерви Сіті добив Ліверпуль, забивши двічі протягом перших восьми хвилин.

Розчавили після перерви

Вже на 50-й секунді другого тайму Марез знайшов у чужому майданчику Де Брюйне, котрому ніхто не завадив впритул розстріляти Аліссона. А трохи згодом Гюндоган добив снаряд у сітку після відскоку від Александера-Арнольда.

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Клопп з розпачу зробив аж чотири заміни, але малюнок гри це не перевернуло. Манкуніанці впевнено контролювали м'яч і змогли забити ще раз. Гріліш влучно пробив у дальній кут після пасу Де Брюйне та довів рахунок до розгромного.

Ліверпуль не межі непотрапляння в ЛЧ

Таким чином, Манчестер Сіті не отримав серйозних проблем зі здавалося б складним суперником. Підопічні Гвардіоли продовжують гонитву за лідером Арсеналом, який знаходиться у п'яти очках попереду.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль:

Ліверпуль же ще більше ставить під питання свою участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Відстань від четвертого Тоттенхема не здається великою (7 балів при поєдинку в запасі), а ось Ньюкасл і Брайтон можуть відірватись від мерсисайдців суттєво. А у наступних турах на "червоних" чекає непростий календар – Челсі та Арсенал.

Турнірна таблиця АПЛ (топ-8 команд):

  1. Арсенал – 69 (28 матчів)
  2. Манчестер Сіті – 64 (28 матчів)
  3. Манчестер Юнайтед – 50 (26 матчів)
  4. Тоттенхем – 49 (28 матчів)
  5. Ньюкасл – 47 (26 матчів)
  6. Ліверпуль – 42 (27 матчів)
  7. Брайтон – 42 (25 матчів)
  8. Брентфорд – 42 (27 матчів)
Автор: Анатолій Дерека