Фоден та Голанд врятували Гвардіолу від ганьби: МанСіті здобув вольову перемогу у дербі – відео

Поєдинок в Манчестері став центральним у 27-му турі АПЛ. Футболісти МанСіті та МанЮнайтед подарували уболівальникам незабутні емоції.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Фоден, 56, 80, Голанд, 90+1 – Рашфорд, 8

Суперники без розвідки розпочали "манкуніанське дербі". Вже на 8-й хвилині зустрічі Манчестер Юнайтед відкрив рахунок у зустрічі, пише 24 Канал.

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Команда Гвардіоли зупинила Манчестер Юнайтед

Фантастичний удар вийшов у форварда "червоних дияволів" Маркуса Рашфорда. Англієць отримав пас від Бруну Фернандеша та зльоту пробив з межі штрафного майданчика. М'яч від стійки залетів у ворота Едерсона.

На перерву футболісти пішли за мінімальної переваги Манчестер Юнайтед, залишивши найцікавіше на другий тайм.

Спочатку Фоден довів, що вміє забивати голи не гірше за Рашфорда. Постріл хавбека "містян" на 56-й хвилині був бездоганним.

Наприкінці зустрічі підопічні Гвардіоли відзначилися ще двічі. Спочатку Фоден після передачі Альвареса оформив дубль. А на першій компенсованій хвилині Голанд зняв усі питання про переможця.

У підсумку Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Манчестер Юнайдед у принциповому дербі з рахунком 3:1.

Манчестер Сіті продовжує гонитву за Ліверпулем. Відставання від "червоних" становить один бал.

Поразка віддалила Манчестер Юнайтед від п'ятого місця. Тепер відрив від Тоттенхема становить 6 очок.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед