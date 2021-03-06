МанСіті – МЮ: де дивитись дербі Манчестера

Манчестер Сіті 7 березня у рамках 27 туру АПЛ зіграє проти Манчестер Юнайтед. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: хто кого

У цьому протистоянні команди визначать найсильніший клуб Манчестера. МанСіті можуть ще більше зміцнити своє лідерство в АПЛ. А "червоні дияволи" можуть дещо зменшити відставання від першого місця.

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Зараз різниця у таблиці між клубами складає аж 14 очок. "Містяни" спробують продовжити свою переможну серію в АПЛ, яка складає вже 15 матчів. Востаннє підопічні Пепа Гвардіоли грали внічию ще у середині грудня 2020 року у матчі проти Вест-Бромвіча.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитись

Центральний матч 27 туру АПЛ Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед подивитись в Україні можна лише на каналі Setanta. При цьому канал запустив власний плеєр, тому тепер поєдинки можна дивитися в них на сайті, але лише за підпискою. Місячний абонемент на таку послугу обійдеться у 3 долари. За шість місяців доведеться заплатити 16 доларів. Цікаво, що можна обрати річний абонемент за 30 доларів.

Канал Setanta доступний і на інших онлайн-платформах в Україні. Серед них Megogo та Oll.tv. на першому з них Setanta доступна за підпискою "Максимальна", куди входить 320 каналів. На Oll.tv Setanta доступна у тарифних планах "xtra sport" (139 гривень на місяць, лише спортивні канали), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць, преміальні та понад 200 каналів, тематичні кінозали та культові серіали).