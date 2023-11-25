Нічия на користь Арсеналу: Ман Сіті розписав мирову з Ліверпулем в битві за перше місце АПЛ

У центральному матчі 13-го туру чемпіонату Англії зустрілися Манчестер Сіті та Ліверпуль. Переможець двобою отримував можливість одноосібно очолити таблицю.

Манчестер Сіті – Ліверпуль 1:1

Гол: Голанд, 27 – Александер-Арнольд, 80

Класичне протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуля відкрило програму 13-го туру АПЛ. Обидві команди задекларували чемпіонські амбіції на нинішній сезон, пише 24 Канал.

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Гол Голанда не допоміг "містянам"

Господарі поля агресивно розпочали поєдинок. Саме "містяни" створили перший небезпечний момент. Філ Фоден зобов'язаний був відкривати рахунок, але голкіпер "червоних" вдало зіграв у рамці.

На 27-й хвилині поєдинку команда Гвардіоли досягла свого. Форвард МанСіті Ерлінг Голанд з межі штрафного майданчика точно пробив у правий нижній кут воріт. 1:0 – "містяни" повели в рахунку.

Наприкінці першого тайму Фоден (МанСіті) та Собослай (Ліверпуль) могли змінити цифри на табло. Проте в обох випадках воротарі виконали ефектні сейви.

Команда Клоппа зрівняла рахунок за 10 хвилин до завершення основного часу. Захисник Ліверпуля Александер-Арнольд красивим ударом змусив Едерсона діставати м'яч із сітки воріт.

Намагання суперників вирвати перемогу завершилися нічим. У підсумку поєдинок завершився внічию 1:1.

Манчестер Сіті продовжує лідирувати в чемпіонаті. На рахунку команди Гвардіоли 29 очок у 13 матчах.

Ліверпуль лише на один бал відстає від "городян". Команда Клоппа на другому місці.

Скористатися нічиєю може Арсенал Олександра Зінченка. Якщо "каноніри" обіграють Брентфорд, то обійдуть Ман Сіті та Ліверпуль.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль