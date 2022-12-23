МанСіті вибив Ліверпуль із Кубка ліги у божевільній перестрілці з 5 голами: відеоогляд
Манчестер Сіті 22 грудня зустрічався з Ліверпулем в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Вже на цій ранній стадії з турніру вилетіли "мерсисайдці".
МанСіті – Ліверпуль 3:2
Голи: Голанд, 10, Махрез, 47, Акен, 58 – Карвалью, 20, Салах, 48
Цей поєдинок нагадував за напругою та цікавістю фінал Кубка ліги, а не лише стадію 1/8. МанСіті вдалось забити швидкий гол. Вже на 10-й хвилині Голанд зіграв на випередження після передачі з флангу у центр штрафного майданчика. Ерлінг вистрибнув з-за спини захисника та у стрибку замкнув ногою передачу – 1:0, пише 24 канал.
Дивіться також У стилі Роналду: лідер МЮ відзначився божевільним голом, пробігши пів поля – переможне відео
Рівно 10 хвилин господарі володіли перевагою у рахунку. Матіп класно передачею знайшов Мілнера. Капітан Ліверпуля віддав на Карвалью, який ударом в один дотик відправив м'яч повз Ортегу. Ліверпуль швидко зрівняв цифри на табло 1:1.
Чудові нагоди змарнували Аке та Голанд, але Келлехер класно зіграв у своїх моментах.
На перерву команди пішли за рівного рахунку 1:1. Більше голів було після відпочинку. Команди Гвардіоли та Клоппа обмінялись голами на старті другої 45-хвилинки. За дві хвилини після суддівського свистка "містяни" вдруге повели у рахунку 2:1. Родрі класним закиданням знайшов на іншому фланзі Махреза. Ріяд першим дотик зупинив верхову передачу, а другий пробив повз голкіпера МанСіті.
Наступна атака у матчі закінчилась ще один голом. Ліверпуль вибіг у стрімку контратаку, Нуньєс віддав на Салаха, який паралельно підключився до атаки. Мохаммед зрівняв рахунок 2:2.
Переможний гол у зустрічі був забитий на 58-й хвилині. Де Брюйне не став традиційно виконувати передачу з кутового, а швидко розіграв із Палмером. Той віддав у відповідь, а тоді аж Кевін зробив верхову передачу на дальню стійку, де Аке був зовсім вільним – 3:2.
Як не стались гості, але відігратись втретє за поєдинок не змогли.
Манчестер Сіті перемагає 3:2 та виходить у чвертьфінал Кубка англійської ліги.