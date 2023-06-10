Голанд та інші зірки в основі: стартові склади Манчестер Сіті та Інтера на фінал Ліги чемпіонів

Пеп Гвардіола та Сімоне Індзагі визначились із основою на вирішальний матч турніру. З перших хвилин на полі з'являться усі найсильніші футболісти.

Цього року у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться Манчестер Сіті та Інтер. Команди визначать володаря Кубка сезону 2022-2023 вже ввечері, 10 червня, у Стамбулі.

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Тим часом, тренери команд визначились зі стартовими складами на поєдинок. Пеп Гвардіола та Сімоне Індзагі очікувано виставили своїх головних зірок, в тому числі Ерлінга Голанда, Лаутаро Мартінеса, Кевіна Де Брюйне та інших.

: Едерсон – Стоунз, Діаш, Аканджі, Аке – Родрі, Гюндоган – Гріліш, Де Брюйне, Бернарду Сілва – Голанд.: Онана – Ачербі, Бастоні, Дарміан – Думфріс, Барелла, Брозович, Дімарко – Чалханоглу – Джеко, Мартінес.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів відбудеться на онлайн-платформах Megogo та Volia TV. Також онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Інтер пройде на сайті 24 каналу.

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Відзначимо, що букмекери вважають підопічних Пепа Гвардіоли явними фаворитами фіналу. Коефіціент на те, що Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів, становить всього 1,26. На Інтер же можна поставити за 4,40.