Манчестер Сіті готовий побити трансферний рекорд заради гравця збірної України

Переможці АПЛ та Ліги чемпіонів поклали око на півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Заради футболіста Манчестер Сіті готовий попрощатися із більш ніж 100 мільйонами євро.

Лідера Шахтаря Георгія Судакова продовжують сватати у різні клуби топ-ліг вже у найближче трансферне вікно. Логічно, що донеччани хочуть виручити солідну суму завдяки продажу 21-річного півзахисника.

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Гвардіола хоче Судакова

Футболістом вже цікавились у Серії А, а Наполі навіть пропонував за Георгія 40 мільйонів євро. Проте Шахтар відмовив чемпіонам Італії через недостатню суму запропонованих коштів.

Тепер у ЗМІ з'являються нові кандидати на Судакова. Раніше повідомляли про інтерес з боку Барселони та Ліверпуля, але тепер в гонку готовий вступити навіть чинний переможець Ліги чемпіонів Манчестер Сіті.

Англійці повідомляють, що Пеп Гвардіола зацікавився українцем. Заради трансферу Сіті навіть готовий фінансово перебити ймовірну пропозицію Ліверпуля. Пишуть навіть про суму у 127 мільйонів євро, яка б сповна задовольнила Шахтар.

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Якщо ж манкуніанці таки викуплять Георгія за цю суму, це буде новим трансферним рекордом для клубу. Поки що найдорожчим гравцем для Манчестер Сіті був Джек Гріліш, за якого заплатили 117,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що взимку Георгій підписав нову угоду із Шахтарем, термін дії якої розрахований до кінця 2028 року. Transfermarkt оцінює Судакова у 18 мільйонів євро.

Кар'єра Георгія Судакова