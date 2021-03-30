Манчестер Сіті хоче придбати Голанда на заміну Агуеро

Джерело:The Telegraph
Норвезький нападник Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд незабаром може приміряти футболку Манчестер Сіті. Англійський клуб планує викупити контракт Голанда у Боруссії.
Манчестер Сіті хоче купити нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда як заміну Серхіо Агуеро. Аргентинець офіційно покине "містян".
Дізнайтесь більше Серхіо Агуеро офіційно покине Манчестер Сіті
За інформацією The Telegraph, керівництво Манчестер Сіті має намір купити Голанда, навіть якщо клубу доведеться зіткнутися з конкуренцією з боку Реала, Манчестер Юнайтед і Челсі.За даними ESPN, Боруссія Дортмунд оцінила Голанда у 180 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює норвежця у 110 мільйонів євро.