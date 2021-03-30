Манчестер Сіті хоче придбати Голанда на заміну Агуеро

Норвезький нападник Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд незабаром може приміряти футболку Манчестер Сіті. Англійський клуб планує викупити контракт Голанда у Боруссії.

Манчестер Сіті не боїться конкуренції грандів

Манчестер Сіті хоче купити нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда як заміну Серхіо Агуеро. Аргентинець офіційно покине "містян".

Дізнайтесь більше Серхіо Агуеро офіційно покине Манчестер Сіті

За інформацією The Telegraph, керівництво Манчестер Сіті має намір купити Голанда, навіть якщо клубу доведеться зіткнутися з конкуренцією з боку Реала, Манчестер Юнайтед і Челсі.

Статистика Голанда

Голанд став гравцем Боруссії 1 січня 2020 року. "Джмелі" купили нападника у Зальцбурга. Трансфер обійшовся німцям у 20 мільйонів євро.

Приблизно стільки ж Боруссії довелося заплатити агенту Голанда.

Голанд провів за Боруссію 49 матчів і забив 49 голів. Також у його активі 11 асистів.

Контракт норвезького нападника з "джмелями" чинний до 30 червня 2024 року.