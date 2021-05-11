Манчестер Сіті достроково став чемпіоном Англії сезону 2020/21

Манчестер Сіті, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко, достроково став чемпіоном Англії у сезоні 2020/21.

Чемпіонство "містян" стало можливим після того, як другий Манчестер Юнайтед програв Лестеру (1:2) та втратив теоритичні шанси на боротьбу за перемогу.

Як це було Лестер переграв Манчестер Юнайтед та приніс МанСіті чемпіонство в АПЛ: відео

Сьоме чемпіонство МанСіті

Це чемпіонство стало для "Сіті" вже сьомим в історії клубу. До цього "містяни" перемагали у сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19.

Для українцяце третє чемпіонство у складі клубу.

По ходу сезону МанСіті побив рекорди за кількістю послідовних перемог найкращої англійської команди у всіх змаганнях (21); найбільшу кількість перемог поспіль в лізі найкращої льотної командою з початку календарного року (13); і зрівняв свій клубний рекорд за 28 ігор без поразок у всіх змаганнях.

Також у нинішньому сезоні Манчестер Сіті вперше в сезоні зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Матч проти Челсі запланований на 19 травня. Для "Сіті" це буде перший фінал ЛЧ в історії, для Гвардіоли – третій в тренерській кар'єрі, але так далеко Пеп не заходив з 2011 року.