Манчестер Сіті – Челсі: прогноз матчу АПЛ з присмаком фіналу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті 8 травня спробують переграти Челсі в 35 турі АПЛ. Букмекери дали прогнози на цей двобій.

Манчестер Сіті – Челсі: хто кого

Манчестер Сіті та Челсі проведуть матч, який відкриє багато карт на гру обох команд перед фіналом Ліги чемпіонів. "Містяни" можуть собі гарантувати чемпіонство у сезоні. Все залежить від матчу Манчестер Юнайтед, який відстає від команди Пепа Гвардіоли на 13 очок за 5 матчів до завершення чемпіонату.

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У попередньому турі МанСіті впевнено переміг Крістал Пелес на виїзді (0:2). Челсі переграв Фулхем з ідентичним рахунком 2:0. Обидва клуби підходять до зустрічі у гарному настрої. На євроарені "містяни" та "аристократи" перемогли ПСЖ та Реал у півфіналах Ліги чемпіонів.

У команд багато історія протистоянь – 143 матчі в АПЛ. Краща статистика перемог у Челсі – 58 звитяг. У 47 зустрічах успіх святкували Сіті. Ще 38 двобоїв завершувались нічиєю.

Прогноз на центральний матч АПЛ

Топ-матч АПЛ Манчестер Сіті – Челсі відбудеться 8 травня о 19:30.

Букмекери Favbet віддають тотальну перевагу МанСіті – 1,97. У звитягу лондонського клубу вірять значно менше – 4,55. А коефіцієнт 3,50 віддають на мирову у цій зустрічі.

Швидше за все обидві команди не зможуть відзначитись у матчі. Однак першими заб'ють господарі зустрічі – 1,64. Такої ж позиції експерти дотримуються і щодо останнього голу у протистоянні.

Ймовірно, що діапазон результативних пострілів у поєдинку складе 2-3. Спеціалісти вагаються, коли футболісти заб'ють перший гол. До 15-ї хвилини – 3,40, а у період з 15-30 хвилини – 3,80. Другий тайм буде більш щедрим на голи, ніж перша 45-хвилинка.

Команди дограють матч у повних складах, тому не варто чекати вилучення – 1,12. Першу картку у зустрічі можуть отримати футболісти Челсі, які показують більш оборонний футбол за МанСіті – 1,78.