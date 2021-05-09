Челсі вирвав перемогу у МанСіті та відклав чемпіонство Зінченка: відео

Манчестер Сіті 8 травня приймав Челсі у рамках 35 туру АПЛ. Лондонський клуб не дозволив "містянам" достроково оформити чемпіонство.

Манчестер Сіті – Челсі 1:2

Голи: Стерлінг, 44 – Зієх, 63, Алонсо, 90+2

Нереалізований пенальті: Агуеро, 45+3 (Манчестер Сіті)

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Олександр Зінченко з перших хвилин залишився на лавці для запасних Манчестер Сіті. Завдяки перемозі господарі матчу могли достроково оформити чемпіонство в АПЛ та у гарному настрої готуватись до фіналу Ліги чемпіонів. Але Челсі показало, що вирішальна зустріч не буде легкою прогулянкою для "містян".

Першого голу у поєдинку довелось чекати довгих 44 хвилини. Жезус перехопив м'яч після невдалої гри оборонця Челсі, віддав передачу на вільного Агуеро, але з-під його ніг м'яч перехопив Стерлінг та відкрив рахунок у протистоянні – 1:0.

У компенсований до першого тайму час Сіті отримало чудову нагоду подвоїти перевагу. Жезус впав у штрафному – пенальті. До позначки підійшов Агуеро та паненкою намагався переграти голкіпера. Але удар в аргентинського нападника зовсім не вдався і воротар "аристократів" забрав м'яч легко до рук. Агуеро став справжньою невдахою.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів. Після відпочинку лондонському клубу вдалось зрівняти цифри на табло. Челсі вдалось вийти у стрімку контратаку, яку більярдним ударом з меж штрафного завершив Зієх – 1:1.

Стерлінг падав у штрафному майданчику Челсі, вимагаючи пенальті. Однак суддя не став вказувати на 11 метрів. На 80-й хвилині на футбольному полі з'явився Зінченко, але українцю не вдалось допомогти команді вирвати бодай одне очко.

У доданий до матчу час Алонсо відгукнувся на простріл та легко переграв Едерсона – 1:2.

Челсі переміг МанСіті та відклав чемпіонство команди Пепа Гвардіоли. Репетиція перед фіналом Ліги чемпіонів пройшла вдало для лондонців. Після звитяги Челсі йде на третьому місці у таблиці АПЛ, у їх доробку 64 очки. Сіті з 80 пунктами продовжує лідирувати.

Манчестер Сіті – Челсі відеоогляд