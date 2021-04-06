МанСіті на останній хвилині матчу вирвав перемогу у Боруссії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 квітня, МанСіті на власному полі приймав Боруссію в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перемогу "містянам" вдалося здобути аж наприкінці зустрічі.

Манчестер Сіті – Боруссія 2:1

Голи: Де Брюйне, 19, Фоден, 90 – Ройс, 83

Команди підходили до цього матчу з різним настроєм. МанСіті йде до чергового чемпіонства в Англії, обігравши на вихідних одного з головних конкурентів – Лестер. Натомість Боруссія в Німеччині програла вдома Айнтрахту, і може залишитися без Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

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Але в очному протистоянні в Англії це було мало помітно. Команди початок зустрічі провели вкрай обережно, без особливої гостроти. І перший момент створили саме гості, коли Беллінгем знайшов можливість для удару з-під захисника. Але Едерсон впорався.

А от небезпечний момент "містян" закінчився забитим голом. Джан помилився в центрі поля, і Сілва перехопив м'яч. Він одразу віддав пас на хід Де Брюйне. А вже той – на фланг на Фодена. Півзахисник у штрафному знайшов можливість для прострілу. Однак пас видався не надто вдалим. Марез зупинив м'яч майже на межі поля, але помітив Де Брюйне, який вбігав у штрафний. Він завдав удар в дотик, відправивши м'яч точно у ворота.

Відео голу Де Брюйне

Варто додати, що в цьому моменті м'яч міг влучити у Сілву, але він вчасно підстрибнув, і м'яч пролетів під ним.

Ситуація для Боруссії могла значно погіршитися, коли на 30-й хвилині у їх ворота було призначено пенальті. Все через Джана, який п'ятою намагався вибити м'яч у власному штрафному. Але зачепив Родрі. Та все ж після перегляду повтору арбітр свої рішення скасував – фолу не було, а Родрі занадто артистично "корчився" від болю.

На 37-й хвилині рахунок на табло міг бути рівним. Беллінгем таки відправив м'яч у ворота. Але арбітр вирішив, що гравець порушив правила проти Едерсона. Хоча повтор показав, що Беллінгем вибив м'яч, не влучивши в голкіпера.

Другий тайм знову розпочався з моменту гостей. Голанд просто протиснув захисників (Діаш просто впав на газон в боротьбі). Але прицільно пробити нападнику не вдалося – Едерсон таки ногами зачепив м'яч.

Але після того гра знову вирівнялася. Команди не відсиджувалися біля своїх воріт. Але організувати момент та реалізувати його – не могли.

"Містяни" у другому таймі могли забивати гол-близнюк до того що вони забили в першому таймі. Цього разу після пасу Де Брюйне пробивав Фоден. Але голкіпер Хіц відбив м'яч ногою майже на лінії воріт.

Боруссії вдалося зрівняти рахунок на 83-й хвилині. Беллінгем віддав пас на Голанда, а той скинув спиною до воріт на Ройса. Він втік від Вокера та пробив по воротах. Едерсон кінчиками пальців зачепив м'яч, але той влетів у ворота. Востаннє Ройс забивав у Лізі чемпіонів ще 3 жовтня 2018 року у ворота Монако. Але він забивав за Боруссію у ворота МанСіті в Лізі чемпіонів 3 жовтня 2012 року.

Відео голу Ройса

Та все ж "містяни" вирвали перемогу наприкінці зустрічі. На останніх хвилині основного часу Де Брюйне віддав пас у штрафний майданчик, де його підхопив Гюндоган. І скинув під удар Фодену. А вже той відправив м'яч у ворота.

Відео голу Фодена

Матч так і закінчився мінімальною перемогою Манчестер Сіті.