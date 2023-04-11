Ляпас для Тухеля: Манчестер Сіті розгромив Баварію і зробив крок до півфіналу ЛЧ – відеоогляд

Команда Пепа Гвардіоли провела яскравий поєдинок проти гостей з Мюнхена і вдало нейтралізувала напад суперника. Ерлінг Голанд та Бернарду Сілва записали на свій рахунок по голу та асисту.

Манчестер Сіті – Баварія 3:0

Голи: Родрі, 27, Бернарду Сілва, 70, Голанд, 77.

У Лізі чемпіонів стартувала чвертьфінальна стадія. На перший день був винесений центральний поєдинок раунду, в якому зустрічались головні фаворити турніру – Манчестер Сіті та Баварія, пише 24 канал.

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Мюнхенці підійшли до гри з новим тренерм, адже в 1/8 фіналу командою ще тренував Юліан Нагельсманн. Втім наприкінці березня керівництво клубу вирішило запросити Томаса Тухеля.

У обох команд були мінімальні кадрові проблеми. Пеп Гвардіола не міг розраховувати на Філа Фодена, тоді як у мюнхенців випав Ерік-Максим Чупо-Мотінг.

Шедевр Родрі вивів Сіті вперед

Втім навіть у цій ситуації Тухель залишив на лаві Садіо Мане і Томаса Мюллера, відправивши в напад вінгера Сержа Гнабрі. У господарів не було сюрпризів в основі, хіба що Ріяд Марез так і не отримав місце в основі.

Манчестер Сіті з перших хвилин взяли гру у свої ноги на правах господаря. Манкуніанці і самі багато атакували, і давали моменти Баварії. Це дозволило команді Гвардіоли вийти вперед в середині першого тайму.

Родрі отримав м'яч від Бернарду Сілви на підступах до карного майданчика опонента і відважився на дальній постріл. Снаряд по красивій траекторії залетів у "дев'ятку" воріт Зоммера.

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Баварія спробувала відновити паритет на початку другого тайму, але захист Сіті діяв вдало. Схоже, що давалась взнаки відсутність страйкера на вістрі нападу.

Голанд і Бернарду Сілва добивають Баварію

Манчестер витримав тиск і добив Баварію на початку другої половини другого тайму. Дикої помилки припустився Дайо Упамекано, який перед своїм майданчиком подарував м'яч Джеку Грілішу.

Англієць запустив у вільний простір Голанда, який точно навісив на Бернарду Сілву. Португалець ударом головою подвоїв рахунок. А вже за сім хвилин норвежець зміг відзначитись сам.

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Після навісу з флангу Стоунз побачив вільного Ерлінга перед воротами Зоммера і скинув на нього. Нападник впритул розстріляв Зоммера. Для Голанда це 11-ий гол в нинішній ЛЧ, він ще більше закріплюється у статусі найкращого бомбардиру турніру.

Баварія так і не спромоглась провести гол престижу, тоді як Альварес мав супермомент, щоб забитий четвертий. Таким чином Манчестер Сіті громить мюнхенців і з високою долею ймовірності проходить у півфінал Ліги чемпіонів. Матч-відповідь у Мюнхені за тиждень, 19 квітня.

ВІдеоогляд матчів Манчестер Сіті – Баварія: