Манчестер Сіті – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті та німецька Баварія зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів у вівторок, 11 квітня. Онлайн-трансляція матчу МанСіті – Баварія доступна на сайті 24 каналу.

Манчестер Сіті та Баварія є одними з головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. Правда в півфінал пройде лише одна команда. Тож саме переможець цієї пари й вважатиметься головним фаворитом турніру.

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Та для початку треба зробити перший крок на зустріч півфіналу. І його команди проведуть 11 квітня на "Етіхад стедіум" в Манчестері. Гра розпочнеться о 22:00.

Обидві команди до цього матчу підходять у доволі бойових складах. З втрат можна відзначити лише травму в Фодена у Манчестер Сіті. А в Баварії цей матч пропустять Ернандес та Чупо-Мотінг.

Цікавим це протистояння буде з огляду на те, що саме до Баварії взимку 2023 року в оренду відправився Канселу після конфлікту з головним тренером "містян" Пепом Гвардіолою.

А також те, що головним тренером Баварії 24 березня 2023 року призначили Томаса Тухеля. Саме він був тренером Челсі, коли у 2021 році "сині" обіграли МанСіті у фіналі Ліги чемпіонів.

Матч Манчестер Сіті – Баварія розпочнеться о 22:00.

Текстова онлайн-трансляція матчу МанСіті – Баварія доступна на сайті 24 каналу.

Манчестер Сіті – Баварія онлайн