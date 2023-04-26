Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті прийме Арсенал в матчі АПЛ 26 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу МанСіті – Арсенал.

Манчестер Сіті та Арсенал проведуть матч на "Етіхад стедіум", результат якого може напряму вплинути на визначення чемпіона Англії в цьому сезоні.

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"Каноніри" випереджають суперника на п’ять очок, але "містяни" провели на два матчі менше. Відтак лондонському клубу потрібно перемагати, щоб залишити шанси на перше місце в турнірній таблиці, адже їм тоді вдасться збільшити цей відрив до 8 очок. Нічия ж призведе до того, що між командами й далі буде п’ять очок різниці, які можна буде відіграти за два матчі, що є в запасі МанСіті. Якщо ж господарі поля переможуть, то вони наблизяться на відстань двох очок до Арсенала. І не виключено, що вже в першому перенесеному матчі обійдуть суперника.

Матч між Манчестер Сіті та Арсеналом буде третім в цьому сезоні. До цього команди провели гру в Кубку Англії в Манчестері, де мінімально перемогли гравці МанСіті. А вже після цього і перенесений матч АПЛ в Лондоні. І тоді теж сильнішими виявилися "містяни". Загалом вони виграли сім останнім матчів проти Арсенала.

Востаннє ж Арсенал перемагав Манчестер Сіті 18 липня 2020 року в півфіналі Кубка Англії. А в рамках АПЛ – 21 грудня 2015 року. В цьому ж році, але 18 січня, Арсенал переміг і на виїзді суперника. Але тоді, за підсумками сезону, МанСіті фінішував другим, а Арсенал – третім.

Матч Манчестер Сіті – Арсенал розпочнеться о 22:00. Сайт 24 Каналу проведе тестову онлайн-трансляцію матчу МанСіті – Арсенал.

Манчестер Сіті – Арсенал онлайн