Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися матч АПЛ
У суботу, 17 жовтня, "Манчестер Сіті" на власному полі зіграє з "Арсеналом" у 5 турі АПЛ. Українські вболівальники можуть переглянути цей мачт онлайн і по телебаченню.
Поєдинок "Арсенал" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 18 липня. Початок гри о 21:45, повідомляє 24 канал.
Дивіться також: Як закінчиться матч "Манчестер Сіті" – "Арсенал": прогноз букмекерів на поєдинок АПЛ
Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися
Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).
Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.
- У минулому турі лише "Арсенал" зумів здобути 3 очки у матчі проти "Шеффілд Юнайтед" 2:1. "Лондонці" відзначились двома голами протягом трьох хвилин у другій 45-хвилинці.
- "МанСіті" Зінченка несподівано зіграв у нічию з "Лідсом" 1:1. На 17-й хвилині рахунок матчу відкрила команда з Манчестера завдяки точному удару Стерлінга. Здавалось, що гості зможуть збільшити рахунок, але забили господарі. Результативний удар у активі Мачадо.