Манчестер Юнайтед розгромив Ліверпуль 4:0 в першому матчі під керівництво нового тренера

Англійські Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграли товариський матч в Бангкоку. Гра закінчилася з розгромним рахунком 4:0.

Зважаючи, що це був товариський матч, то обидва тренери вирішили експериментувати зі складами. Для прикладу, наставник "мерсисайдців" Юрген Клопп дав кожному з футболістів зіграти по 30 хвилин в матчі, відтак двічі за гру майже повністю змінивши склад (за винятком воротарів – Адріан вийшов на поле замість Аллісона після перерви). А "основа" вийшла вже наприкінці.

Натомість для Еріка тен Гага це був перший матч на чолі "червоних дияволів". Тож зі старту гри вийшли ті гравці, яких можна вважати основними в команді. Не було лише Кріштіану Роналду, який залишився в Англії та не відправився з командою в турне. Він може влітку покинути Манчестер Юнайтед.

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Ще до першої заміни гравців, МЮ забив два голи у ворота суперника. Спочатку відзначився Санчо, який після невдалої скидки суперника в дотик пробив повз Аллісона. А згодом забив Фред, який скористався помилкою голкіпера на виході, елегантно перекинувши його.

Ще до перерви у ворота Ліверпуля влетів третій гол. Марсіяль скористався грубою помилкою захисника, перехопивши м'яч. На швидкості вбігши у штрафний майданчик, він зумів пробити над голкіпером.

Після заміни складу в МЮ гра дещо вирівнялася. Але забити "мерсисайдцям" так і не вдалося. Натомість у їх ворота влетів четвертий гол, коли Траоре та Пеллістрі в дотик пройшли оборону суперника.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 4:0

Голи: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллістрі, 76

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль



