Ексгравець Ліверпуля та кривдник України влаштував бійку із тренером та залишився без клубу

Мамаду Сако пішов з Монпельє на тлі скандальної ситуації. Він та декілька ЗМІ підтвердили конфлікт захисника із наставником, тоді як клуб спростував цю інформацію.

Наприкінці жовтня у французькому клубі Монпельє спалахнув скандал. На тренуванні захисник клубу Мамаду Сако влаштував бійку із тренером Мішелем тер-Закаряном.

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Міфічна бійка з тренером

Під час двостороннього матчу один із гравців Монпельє грубо сфолив проти Мамаду. Втім тренер не зафіксував фол на французі, чим викликав його незадоволення. Почувши відповідь Мішеля, Сако накинувся на тренера та повалив його на газон. Бійку розняли партнери по клубу.

Цікаву позицію зайняв клуб. Монпельє спростовує чутки про бійку та не застосував проти Мамаду жодних санкцій. Втім клуб оголосив, що сторони домовились про розрив контракту за обопільною згодою. Сам же Сако іншої думки про епізод.

Треба знати, як піти зі столу, коли до вас перестають виявляти повагу. Після інциденту, який відбувся минулого тижня на тренувальній базі і за який відмовляюся брати на себе відповідальність, я вирішив припинити співпрацю зі спортивним клубом Монпельє. Два роки я провів у цьому сімейному клубі, де з задоволенням ділився своїм досвідом гри на найвищому рівні зі своїми товаришами по команді. Хочу подякувати їм за бездоганну підтримку,

– зазначив Сако.

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Чим відомий Мамаду Сако

33-річний центрбек приєднався до Монпельє у 2021 році та забив один гол у 49 матчах. Минулого сезону клуб посів 12 місце в Лізі 1, а в поточному йде 11-им після десяти турів.

Раніше Мамаду виступав за ПСЖ, Ліверпуль та Крістал Пелас. Разом із парижанами француз ставав чемпіоном, а з Ліверпулем виходив у фінал Ліги Європи. Також на рахунку Сако 29 матчів та два голи за збірну Франції. Обидва – у ворота України.