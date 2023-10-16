Що скаже Сергій Ребров перед Мальтою: онлайн-трансляція пресконференції тренера збірної України

Наставник "синьо-жовтих" поспілкується із журналістами перед грою з аутсайдером групи. Для збереження шансів на вихід на Євро нашій команді необхідно брати три очки.

Збірна України готується до проведення другого жовтневого матчу в рамках відбору до Євро-2024. У вівторок, 17 жовтня, "синьо-жовті" зіграють на виїзді із Мальтою, пише 24 канал.

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Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за пряму путівку на чемпіонат Європи. Українці мають по 10 очок з Італією та на три бали відстають від Англії. Втім наша команда провела на матч більше.

У свою чергу Мальта підтверджує статус головного аутсайдера групи – жодного очка у шести зустрічах. Нагадаємо, що якщо Україна не потрапить на Євро напряму, то має шанси зіграти у плей-офф.

Правда, наш допуск до стикових матчів залежатиме від інших збірних. Україні потрібно, щоб одна з наступних чотирьох команд вийшла чемпіонат Європи через відбір:

Ізраїль

Боснія і Герцеговина

Сербія

Фінляндія

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За день до гри у Та-Калі наставник збірної України Сергій Ребров проведе передматчеву пресконференцію та відповість на питання журналістів. Початок – о 19:30 за київським часом.

Відеотрансляція пресконференції Сергія Реброва: