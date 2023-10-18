"Передача непогана була": Миколенко потролив Мудрика через його дебютний гол за збірну України

Захисник національної команди нагадав. що саме він віддав передачу Михайлові на його перший гол. Втім Віталій також і похвалив партнера по команді.

Збірна України відіграла два матчі у кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва змогли перегратти Північну Македонію (2:0) та Мальту (3:1).

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Тролінг від Миколенка

В останній грі третій гол забив Михайло Мудрик. Після пасу Віталія Миколенка вінгер Челсі пройшов з флангу в центр та від душі вистріли з дальньої відстані.

Після матчу з Мальтою Миколенко розповів свою думку про гру. Захисник Евертона підколов Мудрика щодо його голу Мальті.

Важкий матч, але я б не сказав, що це виключно через те, що це другий матч за три дні. Після наших зборів всі пам’ятають другу гру, тому і кажуть, що важко. Але з македонцями також важка гра була. У Мальти ми виграли 3:1, я задоволений результатом. Гол Мудрика? Там гольова передача просто непогана була. А там вже справа проста була забити. Він – великий молодець, дуже хотів забити. Для атакувального гравця дуже важливо забивати та віддавати асисти. Тому я дуже радий за нього, вітаю його,

– заявив Віталій.

Україна близька до Євро-2024

Для Михайла це був перший гол за збірну України у 16-ти матчах. Перемога залишає Україну в гонці за другим місцем в групі, яке дозволить напряму потрапити на Євро.

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"Синьо-жовті" випереджають Італію на три бали, але чемпіони Європи мають матч в запасі. Якщо вони його виграють, то в останньому турі проти України Італію влаштує нічия.

Україна може отримати можливість зіграти у плей-офф в разі невиходу напряму на чемпіонат Європи. Для потрапляння у стикові матчі нашій команді необхідно, щоб Нідерланди, Сербія або Ізраїль вийшли на Євро напряму.

ВІдеоогляд матчу Мальта – Україна